Sabrina Sato faz revelação sexual e choca Tata Werneck: “Tô com o suor do bailarino até hoje”

A ex-BBB mostrou que assim como a apresentadora do talk show, não possui papas na língua.

A apresentadora que é acostumada a deixar seus convidados sem graça, devido às suas piadas, dessa vez foi surpreendida com as respostas de sua convidada. Em trecho divulgado para informar a estreia da nova temporada do talk show ‘Lady Night ‘, Tata Werneck fica surpresa com a resposta de uma pergunta de cunho sexual dada por sua entrevistada, a também apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato.

No vídeo, que foi postado na manhã deste sábado (19), Tata questiona Sabrina se ela “lida bem com ‘suor de bailarino’?”, se referindo ao sêmen na hora do sexo. Direta e reta, Sabrina confirma com a apresentadora sobre o que elas estão falando. “O que seria ‘suor de bailarino’? Porra?”

Envergonhada, a anfitriã do programa não consegue segurar a risada e comenta, sobre a diferença nas palavras utilizadas pelas duas para tratar o assunto.”Eu fiz um quadro com as palavras tão bonitas…”

Não perdendo o foco da pergunta que lhe foi feita, a ex-BBB faz questão de responder utilizando uma situação bem recente. “Eu, por exemplo, ontem… A gente fez um amor… A nossa dança! Dançamos ontem à noite. Aí eu falei assim: ‘O que? Vou levantar? Só porque estou toda suada com o suor do bailarino?’ Eu fui dormir! Acordei hoje, entendeu? Tô com o suor do bailarino até hoje, aqui, agora eu acho.”

Entrando na onda de Sabrina, Tata comenta: “Dizem que é segredo da Sandy”. E logo em seguida tem fala completada pela ex-BBB. “Ela está com a mesma cara faz 20 anos!”

O episódio em questão, que teve trecho divulgado, pela humorista, está previsto para ir ao ar, na próxima segunda-feira (21), a partir das 23h15, no Multishow.