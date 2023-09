Sabrina Sato fala sobre o fim do seu relacionamento com Duda Nagle: “Fomos tentando de tudo”

A apresentadora contou detalhes sobre o término dos dois e revelou que chegaram a fazer terapia de casal para tentar salvar o casamento

No início deste ano fomos bombardeados com a notícia de que Sabrina Sato teria terminado o seu casamento com Duda Nagle, dito e feito! A musa contou detalhes sobre o processo de divórcio e disse que os dois fizeram terapia de casal antes de tomarem a decisão.

“No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer”, explicou ela no seu programa com Marcelo Adnet, ‘Sobre Nós Dois’.

Ela ainda concorda com klebber Toledo de que o sexo é ujm termômetro da relação: “O sexo é um termômetro, sim”, concordou Sabrina. “A gente foi tentando se ajustar, se ajustar… Chegou uma hora que a gente falou: ‘A gente já não está mais junto’. Quando um casal se separa, já está separado”, confessou.