Sabrina Sato e Duda Nagle vão se separar (será?)

De acordo com Léo Dias, amigos do casal confirmaram que a separação já é um fato entre as duas estrelas e o clima esfriou entre os dois nos últimos anos

Se a gente acreditava que esse ano seria só amor, levei o maior susto quando meu fofoqueiro favorito, Léo Dias, me contou que Sabrina Sato e Duda Nagle estão pensando em separação. De acordo com a matéria do jornalista, os amigos do casal já dão a notícia como certa, afinal, o clima entre os dois esfriou nos últimos anos. Eita! As fontes ainda disseram que o melhor caminho escolhido pelos dois foi o divórcio e que o casal já não se suportava mais juntos, um estava de “saco cheio” do outro. Em recente entrevista ele ainda disse que o casamento dos dois tinha enfrentado algumas crises. O jornalista adiantou o assunto e ainda deu detalhes de como estaria correndo o divórcio, ressaltando que Nagle teria pedido guarda compartilhada da filha, Zoe.