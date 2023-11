Sabrina Sato divide foto com Duda Nagle em aniversário da filha

Nada melhor do que o clima de família reunida para comemorar o aniversário dos filhos. Os fãs de Sabrina Sato pipocaram o meu grupo suspeitando de uma aproximação do casal. Acontece que eu pesquisei tudo e foi apenas a festa de aniversário de 5 anos de Zoe, filha do casal. Na ocasião, os dois apareceram juntos nas fotos com a filha.

Vale ressaltar que Sabrina se separou em março deste ano. Nos Stories do Instagram, ela postou uma foto em que aparece sorridente com a aniversariante, sua mãe, dona Kika Sato, Duda, e Leda Nagle, sua ex-sogra.

“Zozo está dodói, mas mesmo assim tá com sua alegria que contagia a gente. Viva nossa menina”, disse ela, mostrando que a herdeira ganhou um bolo decorado com vários sorvetes.