Sabrina Sato ‘dá o troco’ e derruba Beatriz: “Descontei”

Sabrina Sato encontrou Bia do Brás nos Estúdios Globo e acabou derrubando a sister no chão após ela ter derrubado a apresentadora dentro do reality e ter tomado conta das redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou o vídeo do momento divertido. “Eu descontei, genteee!!!!!!! É o Brasil do Brasil!!!”, brincou a apresentadora na legenda da publicação.

No vídeo, Bia fica bastante animada ao ver a famosa. “Eu não acredito. Eu vou derrubar de novo. Eu vou cair aqui. Ela vai me derrubar”, disse ela ao ver Sabrina. A artista, então, derruba a ex-BBB no chão e brinca: “Eu descontei”, celebrou ela.

As duas se levantam do chão e Sato fala sobre o visual da vendedora. “Você já está com cara de milionária. Eu estou passada. Já comprou o Brás inteiro. O Brás já é dela”, afirmou a apresentadora.