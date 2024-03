Sabrina Sato começa a seguir Bia do Brás no Instagram

O comportamento de Beatriz no BBB 24 quando viu Sabrina Sato na sala da casa deu o que falar. Alguns pediram sua expulsão e o Boninho pesou a mão no castigo para a casa. Acontece que a apresentadora não se mostrou incomodada com o incidente e acabou seguindo Bia do BRás em sua conta no Instagram.

Ainda na última quarta-feira, 20, Sato se pronunciou após levar um tombo na sala da casa mais vigiada do Brasil. Ela respondeu um comentário feito por Chico Barney no X, antigo Twitter, e disse estar bem. “Eu estou ótima e amei receber todo carinho”, escreveu.

Logo após Beatriz derrubar a artista, alguns internautas subiram a hashtag ‘Beatriz Expulsa’ pedindo que ela fosse eliminada do reality por ter colocado a integridade da convidada em risco.