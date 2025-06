Sabrina Sato brilha com look de cetim e joias brasileiras no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebraram, neste sábado (28), a segunda cerimônia de casamento. O evento aconteceu em clima intimista e sofisticado na vinícola da família da atriz, localizada em São João da Boa Vista, interior de São Paulo.

Fotos: Lusca e Iude

A celebração ocorre uma semana após o casal oficializar a união em uma cerimônia emocionante no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Entre os convidados especiais estavam a apresentadora Sabrina Sato e seu marido, o ator Nicolas Prattes. Sabrina chamou atenção com um elegante look de cetim, complementado por joias marcantes assinadas pela renomada joalheira brasileira Beatriz Werebe, que deram ainda mais brilho ao look.

