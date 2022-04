Baile da Vogue: Sabrina Sato aposta em look que demorou 4 meses para ficar pronto

Apresentadora mergulhou nas referências da Semana de 22 e investiu em um look composto por material reciclável

Impecável, moderna e visionária. Não tenho nem palavras para descrever Sabrina Sato, porque em qualquer evento que essa mulher se dispõe a ir, ela se entrega muito nos looks e montação. No Baile da Vogue, que aconteceu ontem (29) no Rio, a apresentadora investiu em uma composição toda colorida.

Na legenda do Instagram que mostrava mais do conceito de tudo que a japa usava ela escreveu: “Inovações nem sempre são compreendidas. Os modernistas na Semana de 22 se propuseram a olhar para o futuro do nosso Brasil. Muitos artistas que participaram desse evento foram chamados de loucos e tiveram o talento questionado. Hoje eu aposto num look que é feito de material reciclado e costurada a mão por 4 meses. É alta costura feita do que seria lixo, mas virou luxo”.

Look de Sabrina para Baile da Vogue era todo reciclável (Foto: LUFRÉ)

A musa estava toda trabalhada em contas e miçangas recicladas dos pés à cabeça, o responsável pelo look foi o estilista Kevin Germanier. Todo trabalho manual da roupa de Sabrina evidenciou ainda mais a essência do Baile, que trazia como tema a ‘Brasilidade Fantástica’.

A beleza foi assinada por ninguém menos, ninguém mais que Krisna e as garras por Roberta Munis. Simplesmente, perfeita.

Sabrina completou o look com saltos super altos, um cabelo curto com um super franja e uma maquiagem cheia de brilho, fazendo seus olhos parecerem gigantes. Eu amei essa brincadeira que ela propôs com uma referência em questões que vão além do Brasil. Pedro Sales tem feito um trabalho prá lá de especial com nossa musa, vocês arrasam!