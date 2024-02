Sabrina Boing Boing exibe sutiã extra GG para segurar próteses de seis litros

A influenciadora Sabrina Boing Boing, entrou recentemente para a lista das mulheres com as maiores próteses mamárias do mundo. Com 6 litros de silicone nas mamas, ela diz que agora seu sutiã tamanho extra GG tem que ser importado. “O tamanho que eu preciso não tem no Brasil”, afirma.

Em uma declaração, Sabrina revelou: “Meu primeiro sutiã para os meus novos peitos! Os bojos dele são extra GG e a parte das costas é adaptada”. Parece que a busca pelo conforto e suporte tornou-se uma verdadeira saga para a influenciadora, que agora precisa recorrer a medidas especiais para acomodar seu novo busto.

Sabrina confessou que, desta vez, não poderá mais sair “livre, leve e solta” como costumava. “Eu nunca usava sutiã porque meus seios eram firmes e porque as alças machucavam, mas dessa vez o médico disse que ‘nem pensar, pois está muito pesado!”, enfatizou Sabrina.

Com as novas próteses, os riscos de problemas de pele e coluna aumentam, levando Sabrina a adotar uma postura mais consciente em relação aos cuidados com sua saúde. “Preciso ser mais consciente!”, admitiu.

O cirurgião responsável pela operação, o Dr. Rafael Ceita Nunes, compartilhou com a influenciadora sobre os cuidados intensivos que devem ser tomados para garantir a saúde e o bem-estar dela. “Inclusive, o doutor disse que eu preciso ter muito cuidado com a incisão, que está no limite! Preciso ter cuidado com os pontos reforçados, curativos e monitoramento, estou passando a maior parte do tempo deitada! Afinal de contas, são seis litros”, explicou Sabrina Boing Boing.