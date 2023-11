“Saboreie seu fracasso sendo pai e homem”, Luana Piovani detona ex marido de Ana Hickmann

A atriz compartilhou publicação onde o empresário Alexandre Correa relatou ter sido tratado mal em padaria.

Eitaaaaaa, meus amores! Olha só essa belíssima lapada que a Luana Piovani deu no Alexandre Correa ao sair em defesa da apresentadora Ana Hickmann, que denunciou o marido por agressão. Na manhã desta sexta-feira (17), a atriz compartilhou uma declaração do empresário dizendo que “não tinha mais vida social” e Luana com o seu jeitinho Luana de ser disparou em seguida: “Isso, tomara que chova tomate, ovos, laranja podre, seu ignorante.”

Ela continuou: “Agora saboreie seu fracasso como pai e homem. Acho pouco.” Na publicação, Alexandre dizia: “Eu preciso saber como vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro.”