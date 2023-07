Sabia qual foi o pedido de Gugu Liberato para Emílio Surita sobre o Pânico

Durante entrevista com Repórter Vesgo, Emílio Surita revela um pedido que Gugu fez em relação à uma matéria do Pânico

Meus amores, o Emílio Surita aproveitou para revelar um pedido feito pelo Gugo Liberato quando o Pânico na TV estava começando. O que aconteceu foi que o Vini, conhecido como GluGlu e o elenco foram fazer uma matéria que era uma sátira de um quadro do apresentador Gugu chamado “ GluGlu na minha casa” e no dia dessa matéria, Surita que deu uma enorme confusão que nem o próprio Gugu Liberato foi poupado.

Surita ainda disse que o próprio Gugu ligou para ele preocupadíssimo que a repercussão da matéria poderia atingir seus filhos. Emilio perguntou “ Gugu, o que você quer? Fala para mim. Aí o Gugu me disse “Tira a presilhinha do GluGlu. Tira a presilhinha do GluGlu”, e assim conclui a história.