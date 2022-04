Acabaram-se os problemas! Ryca Vírus contagia Jessilane, Natália e Lina, que brilham na Sapucaí

Atualmente, elas estão só querendo brincadeiras bobas e gostosas e com um total de zero problemas

Durante o ‘BBB22’, Jessilane, Natália e Lina ficaram cheias de problemas como elas mesmas mencionavam. Mas os problemas do trio acabaram! Nesta sexta-feira, (22), as três brilharam — e não foi pouco — na Marquês de Sapucaí. E vou te contar, leitor(a): elas estavam LINDÍSSIMAS!

Jessi postou um vídeo em seu Instagram (@jessilane), toda arrumada e deusa para um Camarote da Sapucaí. Nem parecia a coitadinha que vivia na Xepa durante o reality show. A gata teve um glow up jamais visto na história do programa!

Já Natália estava toda plena em um camarote da Sapucaí e depois reinou linda em um carro alegórico da sua escola de samba do coração, Beija-Flor de Nilópolis. Eu queria que ela fosse no chão né? Mostrando todo seu samba no pé e categoria, mas infelizmente, foi num carro. Quem sabe ano que vem desfila como Rainha de Bateria né? Categoria tem para isso!

É ela, RAINHA DA QUEBRADA 💙🤍 pic.twitter.com/YTRHIqSdZq — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) April 23, 2022

E nossa rainha das brincadeiras bobas e gostosas, Linn da Quebrada, estava maravilhosa no camarote “Nosso Camarote”, brilhando como nunca e até foi para a avenida mostrar seu samba no pé. Até teve um encontro rápido com Natália, antes da sister subir no carro alegórico.

NAT E LINA! Foto do encontro delas no camarote da Sapucaí ❤️ #BBB22



📸 | Roberta Jungmann via Instagram Feed. pic.twitter.com/1hi16W6HRd
April 23, 2022

Mas a pergunta que não quer calar: Será que além de estarem maravilhosas, elas saíram da seca que se encontram atualmente? Tomara né…