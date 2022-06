Ryan Tedder revelou no Instagram que Anitta gravou uma faixa com um dos maiores ícones de todos os tempos

Poderosa comemora o sucesso de ‘Versions of Me’, mas não deixa de planejar novos lançamentos no mundo da música

O cantor, compositor e produtor musical, Ryan Tedder, contou em seu Instagram oficial que Anitta gravou uma faixa com um dos maiores nomes da música “de todos os tempos”. O que será que vem por aí?

A cantora não para e segue a todo vapor no mundo da música e mesmo aproveitando todo o hype de ‘Envolver’ e das músicas de sucesso do seu mais novo trabalho, com o álbum ‘Versions of Me’, não descansa e segue investindo forte na carreira.

Eu não sei o que vem por aí, mas para quem já colocou o funk em quase todas as principais línguas do mundo já vejo que não vai ser pouca coisa. Entrega, cristal brasileiro, só vem!