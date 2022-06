Ruyter prova que tentou fechar contrato milionário com Luva de Pedreiro

Allan Jesus, ex-empresário de Iran Ferreira ignorou as mensagens do influencer

Eu contei ainda ontem para vocês que o Luva de Pedreiro tinha perdido muitos contratos com marcas famosas, como Nike, Centauro e Unilever, fechando apenas um mais conhecido com a Amazon. A situação estava cada vez mais tensa diante do acordo do influenciador com o seu empresário e ontem (27) fiquei sabendo que um contrato de 6 milhões de reais foi perdido por falta de atenção do empresário, Allan Jesus.

Ruyter conseguiu o job para o figura e tentou contato com o empresário, mas não obteve resposta. “Não dá pra julgar sem antes ter as provas concretas, mas tentei fechar um contrato de 6 milhões pro Luva (eu não ia levar nada, mas o menino ia ficar rico). Muita gente pedindo para eu empresariar o Luva, disponibilizo minha equipe jurídica para ajudar em qualquer coisa, mas eu não tenho competência nem experiência nesse ramo dele”, escreveu Ruyter nos stories.

A situação está ficando cada vez mais caótica e eu não perco um pedaço dessa história nem que a vaca tussa. Um olho no Pantanal e um olho no Luva, o que a gente mais quer saber é o motivo de não fechar jobs para o influenciador.