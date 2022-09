Ruivinha de Marte pensa em desistir e Pétala dá resposta atravessada em Ingrid

Crise de ansiedade fez Ruivinha repensar sua vida dentro do reality

Minha gente, já tem gente com Síndrome de Tiago Abravanel dentro da Fazenda. A Ruivinha de Marte contou para os peões que pensou em desistir do reality, logo na primeira semana. As peoas que estavam ao lado da musa deram suporte e Ingrid acabou dando uma boa patada em Pétala por um conselho insensível.

“Sabe quantas vezes eu pensei em desistir quando entrei aqui?”, disse Pétala tentando consolar Ruivinha, mas sem se colocar no lugar da figura do Amazonas.

Logo, Ingrid Ohara que estava dando suporte para a musa do Tik Tok interrompe: “Isso não é sobre você. É sobre ela agora. De verdade”.