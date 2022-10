Ruivinha de Marte é a nova Juliette e posso provar!

Influenciadora soltou a voz entre os participantes da Fazenda 14

As pessoas dão risada quando eu falo isso, mas Ruivinha de Marte é a nova Juliette e eu posso provar! A musa soltou a voz em conversa com Shay e Mil Flows e não deixou a desejar ao alcançar notas altas na música que escolheu para mostrar o seu dom na música.

Os peões ficaram encantados com o timbre da Ruivinha e chegaram a elogiar a sua voz. Essa história está parecendo muito com a da Ju, que foi injustiçada no BBB e hoje é uma das estrelas em ascensão.