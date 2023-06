Ruídos são capturados durante buscas de submarino desaparecido

A expedição de buscas seguem firmes e fortes em busca do submarino que descia no Atlântico para visitar as ruínas do Titanic

Finalmente podemos ver uma luz no fim do túnel com o submarino perdido na expedição até os destroços do Titanic no Oceano Atlântico. As buscas da Guarda Costeira conseguiram ouvir ruídos da embarcação que se perdeu à 1h45 do passeio. De acordo com o G1, os ruídos surgiram de 30 em 30 minutos e puderam ser ouvidos por uma sonda de avião canadense. O documento dos EUA confirmaram o registro, mas ainda disseram que não foi possível localizar o submarino e a área em que ocorreu o ruído. Os sons se repetiram algumas vezes e o foco das operações foi desviado para o perímetro onde os sons foram capturados, antes da última atualização da matéria no G1 nada havia sido encontrado.