Royal Caribbean escala Diana Ross como madrinha de Star of the Seas, novo navio de luxo da companhia

Amores, estava no Píer da Costeirinha, em Angra, esperando as amigas fluminenses chegarem para dar início ao nosso passeio privativo no iate de três andares. E enquanto esperava as divas atrasadas, recebi um e-mail informando sobre a madrinha baphônica de um navio luxuoso que promete causar nos principais caribes do planeta.

Bem, acontece que a icônica estrela atemporal da música mundial, Diana Ross, de 81 anos, foi convidada para ser a madrinha oficial do ‘Star of the Seas’, novo cruzeiro de alto padrão da Royal Caribbean. Com a presença de Ross, o lançamento da embarcação luxuosa será realizado em agosto.

“É uma verdadeira honra fazer parte da família Royal Caribbean. Passei minha vida criando música e memórias que aproximam pessoas de todo o mundo. Ser madrinha do Star of the Seas é uma continuação natural dessa trajetória”, celebrou Diana Ross.

A cantora vai participar da cerimônia de inauguração do cruzeiro em agosto deste ano (Divulgação)

Star of the Seas é o segundo navio da Classe Icon, que inaugura uma nova era de viagens voltadas à família.

Partindo de Port Canaveral, em Orlando (Flórida), o cruzeiro de luxo realizará viagens de 7 noites pelo Caribe Oriental e Ocidental, com paradas especiais no premiado destino da companhia, Perfect Day at CocoCay, nas Bahamas.

Os hóspedes da embarcação poderão usufruir de oito bairros temáticos com mais de 40 opções de bares e restaurantes, shows de músicos internacionais renomados e com o maior parque aquático em alto-mar, o Category 6.

O novo navio da companhia conta com o maior parque aquático em alto-mar, o Category 6 (Divulgação)

A cerimônia de inauguração do navio será realizada no AquaTheater, no bairro panorâmico AquaDome, com vistas de 360º do oceano e promete viagens inesquecíveis aos turistas.

Amores, não sei vocês, mas já estou me programando para curtir minhas férias de fim de ano a bordo deste cruzeiro maravilhoso!