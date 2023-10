Roque recebe diagnóstico após desmaio em casa

O assistente de palco de Silvio Santos estava internado em um hospital e o diagnóstico sobre o seu quadro clínico foi divulgado

Gonçalo Roque, assistente de palco do SBT, teve o seu boletim médico publicado e eu não pude deixar de dar uma olhada no quadro clínico do ilustre amigo de Silvio Santos que foi internado há poucos dias após sofrer um desmaio em casa.

De acordo com o UOL, o Hospital São Luiz Itaim informou que Roque foi diagnosticado com Covid-19. O assistente ainda tem respondido bem aos estímulos e seu quadro de saúde é estável.

Ele ainda não tem previsão de alta, mas em uma postagem a família explica: “A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e Não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque”, escreveram na legenda.