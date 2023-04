Rômulo Estrela rebate comentários ofensivos em foto com Clara Buarque: “Não podemos normalizar”

Ator usou as redes sociais para soltar o verbo diante dos comentários negativos que recebeu em publicação ao lado de colega de trabalho em ‘Travessia’

Nosso hacker de ‘Travessia’ não ficou calado depois que a web meteu o pau em uma foto que ele postou ao lado da atriz Clara Buarque. Na trama, a personagem da atriz se tornou par romântico do ator e os internautas parecem não ter gostado nada disso. O ator disse que se dedica 100% e que vibra o amor no set de filmagens.

“Galera, seguinte: vou dividir com vocês aqui uma coisa que acho importante. Eu fiz, ainda há pouco um post de retrospectiva da minha última semana de trabalho e, de verdade, fiquei surpreso com tantas mensagens raivosas, odiosas em relação ao meu trabalho com a Clara”, disse nos stories.

E não para por aí, porque Rômulo ainda diz que não se pode normalizar essa situação. “A gente não pode normalizar quando isso ultrapassa o limite do aceitável e ver todas essas mensagens que vi aqui no meu último post me deixou muito triste. Eu sou um cara que o meu set de filmagem vibra no lugar do amor e é isso que eu quero passar para todo mundo com meu trabalho. A gente do lado de cá se dedica 100% para mostrar e para entregar para vocês uma história linda. Não esqueçam disso, tá? Beijo!”, continuou.

“Tenho o maior prazer do mundo de dividir cena com meus colegas. Lucy [Alves], por exemplo, foi a minha parceira no começo da novela; por conta do enredo, a gente não está mais gravando juntos”, finalizou.