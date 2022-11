Rogerio Oliveira presta solidariedade a Neymar e Gilberto Gil: “Vítimas de ataques por opções políticas”

Empresário usou suas redes sociais para abrir o coração e dizer que não dá mais para aceitar a perseguição

Rogerio Oliveira não segurou o coração na hora de dar a sua opinião sincera sobre a perseguição que alguns nomes brasileiros têm sofrido nos últimos tempos devido ao seu posicionamento político. Rogério usou o seu Twitter e Instagram para prestar sua solidariedade a Neymar e Gilberto Gil.

“A Gilberto Gil, Neymar e todas as vítimas de ataques por suas opções políticas, minha solidariedade. Não dá mais pra aceitar perseguição. Todos os lados já foram vítimas de extremistas. Se você acha que um merece e o outro não, você é parte do problema”, escreveu em seu Twitter.

O empresário ainda mandou uma mensagem no Instagram e legendou: “Um é um gênio da música. Um é um gênio do futebol. Dois artistas. Dois contextos de vida, dois caminhos diferentes, duas formações culturais e valores diferentes. Duas formas de se expressar, de ver o mundo. Você tem todo o direito de se identificar mais com um do que com outro. Ou com nenhum. Mas atacar o outro apenas por sua posição política? Não dá”.