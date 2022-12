Rodrygo se desculpa por erro na cobrança de pênalti: “Do céu ao inferno”

Centroavante lamentou a derrota do Brasil nas quartas de finais contra a Croácia

Eu não sei vocês, mas o meu coração de fofoqueira não está aguentando ver a Seleção Brasileira se desculpando com os brasileiros, é uma situação muito triste. Rodrygo usou as redes sociais para se desculpar com os brasileiros após perder o pênalti contra a Croácia.

“Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que TUDO PASSA e por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte”, iniciou.

O jogador não deixou de agradecer a Deus. “‘Apenas mentes brilhantes passam por certas provações’ com certeza comigo não seria diferente, 21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena! Obrigado a todos que torceram e acreditaram na gente, obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim, fico me perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma?”, escreveu.

“Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano pra chegar bem na copa e por que tinha quer terminar assim ? Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz!”, disse.