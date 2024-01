Rodriguinho se nomeia a Karol Conká do BBB24

Ai gente, vocês sabem que no começo da semana, eu já falei com vocês que o público estava comparando o Rodriguinho com a Karol Conká e até ela pediu para que não fosse comparada com ele. Porém, dessa vez, o próprio participante está se declarando “A Karol Conká” da edição. Segundo o pagodeiro, o caso de Karol “foi demais” e não enxerga a mesma situação em sua vida.

“Se a gente fizer aquilo ali [que Karol fez], o pessoal vai odiar. Mas quem gosta da gente vai continuar gostando. Se eu tivesse medo de xingamento meu acabar com a minha carreira, eu não viria para o BBB”, disse ele em conversa com Wanessa Camargo na madrugada deste sábado (20).

Após o cancelamento massivo sofrido pela mamacita em 2021, a cantora lembrou que inúmeros famosos se assustaram com o que pode ocorrer com eles dentro do BBB. Mas Rodriguinho continua extremamente confiante de que nada de ruim pode lhe acontecer.

“A pessoa que gosta de mim e de você não está [no ao vivo do Globoplay] vendo tudo o que acontece”, opinou. “Me perguntaram: ‘Você não tem medo de ser cancelado?’. Não! Não tenho medo de ser cancelado, sabe por quê? Eu não fiquei 35 anos na minha carreira para chegar num bagulho e um mês acabar tudo isso, não existe”, disse ele, convicto.