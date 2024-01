Rodriguinho desabafa no BBB: “Prefiro estar com os meus filhos”

O cantor caiu no choro ao falar sobre o seu motivo dele estar no reality e falou sobre a saudade da família

Se nem Rodriguinho segurou a emoção, quem dirá nós por ver o brother com saudade da família. O cantor abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo por estar no reality, ressaltando que preferia estar com sua mulher e seus filhos.

Em conversa com Lucas Henrique, ele disse: “Se você falar para mim: ‘Você prefere estar aqui ou prefere estar com a sua mulher?’. Eu prefiro ficar com a minha mulher, rapaz! Não tem essa conversa. ‘Você prefere estar aqui ou estar abraçando seus filhos?’. Eu prefiro estar com meus filhos”, disse o artista.

“Eu assumi um compromisso de estar aqui, então eu estou aqui. Por eles que estão lá fora. Eu só não aperto o botão [de desistência] porque eles me falaram isso. Eu assumi a p*rra de um compromisso por causa deles, aí eu tenho que ficar ouvindo m*rda, mano?”, disse Rodriguinho, que logo caiu no choro.

“Cara, eu odeio ficar nervoso. É essa hora que eu falo: ‘O que eu tô fazendo aqui?’. Ouvindo b*sta, vendo gente que eu nunca virar a carinha para mim porque eu tô jogando. Ah, espera aí, eu não tratei ninguém mal, cara. Você me viu desrespeitar alguém algum dia nessa casa?”, desabafou.