Rodriguinho compara carreira de Wanessa Camargo com Sandy

Rodriguinho conversou com Fernanda e Giovanna Pitel e causou ao comparar a carreira de Wanessa Camargo e Sandy. O cantor chegou a dizer que não tem como comparar as duas, mesmo já tendo uma comparação entre as duas.

“É tipo uma Sandy vir para uma parada dessa”, disse Fernanda. “Aí também não”, opinou Rodriguinho. “Eu acho que Wanessa é pau a pau com Sandy”, ressaltou a confeiteira. “Não é não. De carreira não tem nem como comparar. Não dá para comparar, até porque ela sofreu com isso”, respondeu o pagodeiro.

O cantor, então, falou sobre a carreira das duas. “Quando ela [Wanessa] chegou já tinha a Sandy. Então já teve a comparação”, falou o brother. Pitel entrou na conversa e questionou se o estilo musical das duas é parecido, e Rodriguinho responde que “sim”.

“Da Wanessa é mais pop”, discorda Fernanda. “Da Sandy também era quando ela apareceu. Hoje que não é”, ressaltou o pagodeiro. “Da Sandy era mais romântico”, avaliou a confeiteira. “Pop, os reis do Pop os dois ali. Era muito Pop. Hoje não é mais. Hoje ela virou um MPB, né?”, acrescentou ele, analisando a carreira da participante do BBB 24. “A Wanessa continua fazendo a mesma coisa”. “Não sei, não consumo”, comentou Pitel. “É que ela não lançou mais nada”, completou o cantor.