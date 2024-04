Rodriguinho avalia vida pós-BBB e prepara documentário

Rodriguinho está com diversos planos após a sua saída do reality da Globo. O ex-BBB lançou um livro e agora se prepara para o lançamento de um documentário. Em entrevista para a Caras Brasil, ele contou detalhes sobre a preparação e o lançamento.

“Hoje posso afirmar que estou vivendo literalmente um novo ciclo pós-BBB. Só quem vive pode trazer uma visão completa do que é estar no programa, então decidi compartilhar um pouco dessa minha experiência e também falar sobre o que venho vivendo, absorvendo e aprendendo”, disse.

“Com certeza, após essa exposição no reality, as pessoas puderam ver um Rodriguinho fora da caixa mesmo, totalmente desconstruído e aprendendo com tudo que aconteceu quando saí da casa, diferente de tudo que já vivi na minha carreira”, argumentou sobre o seu livro, Fora da Caixa, um novo ciclo, que está na pré-venda