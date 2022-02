Apresentador Rodrigo Show detona comentário preconceituoso

O youtuber usou seu Instagram para rebater o comentário que falava de sua aparência

O youtuber usou seu Instagram para rebater o comentário que falava de sua aparência

Não é de hoje que conhecemos o rostinho famoso de Rodrigo, mas o clima esquentou pelo mesmo motivo após um internauta falar sobre sua aparência (esse é o tipo de coisa que a gente deixa para os anos 2000). “Eu fico imaginando a cara da pessoa da gráfica que imprime isso”, disse em seu Twitter.

O comentário tinha relação com os produtos, como cadernos e canecas, que são vendidos com o rosto do apresentador estampado. Por sua vez, Rodrigo não deixou barato e a conta veio bem cara pelo seu Instagram para rebater o comentário preconceituoso vindo de uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Confira:

Rodrigo Show solta o verbo em seu Instagram

Na legenda, retratou que a comunidade não fica de luto apenas com a perda de um membro para homofobia, mas sim quando um LGBTQIA+ tenta humilhar e diminuir o outro vai morrendo aos poucos por dentro.