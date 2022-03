“Luana Piovani me processou porque dei flores pra ela”, dispara Rodrigo Scarpa”

Humorista conta que trabalhava no programa ‘Pânico’ quando recebeu processo direto da atriz

Foi no programa ‘Oito Minutos’, apresentado por Rafinha Bastos, que Rodrigo Scarpa contou sua experiência com processos. Na conversa ele revela que só recebeu um processo de Luana Piovani por simplesmente dar flores para a loira. Oi?

Momento em que Luana Piovani recebe flores de Repórter Vesgo (Foto: Reprodução)

Isso mesmo, a atriz processou o apresentador quando ele foi dar flores para ela na praia. “Por isso que ela processou, porque eu fui dar flores para ela na praia, isso não tem o menor cabimento”, disparou indignado Scarpa.

Rodrigo conta que tudo começou com o quadro ‘Sandálias da Humildade’, em que fazia o personagem Repórter Vesgo junto com Silvio Santos (Ceará). O quadro consiste numa espécie de “prêmio” às celebridades consideradas arrogantes ou que, por algumas vezes, ignoram a equipe do programa.

Rodrigo Scarpa e Rafinha Bastos em ‘Masi que 8 Minutos’ (Foto: Reprodução)

Scarpa relembra a história de que Cicarelli calçou as ‘Sandálias da Humildade’ e “ficou humildona”, ainda fizeram a descoberta que a modelo tinha seis dedos no pé.

O humorista disse ainda que não queria falar da Luana. “Não quero falar da Luana, porque é chato, não vale a pena. Dei flores para ela e ela ficou brava. Ele [Pedro Scooby] foi lá me deu a mão, me cumprimentou e ela foi lá pegou as flores e jogou longe”, revela.

Tá vendo, gente? Não é de hoje que Piovani causa esse histórico faz tempo e a fama não é de hoje. De processo em processo, a loira fez sua história como “barraqueira”.