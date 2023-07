Rodrigo Scarpa, o eterno Vesgo, detona Panicats em entrevista: “Muita ingratidão”

Repórter Vesgo rasga o verbo sobre ex – funcionários durante entrevista no Pânico Jovem Pan

Gente, parece que em sua entrevista nessa última sexta-feira (14), Rodrigo Scarpa, o famoso repórter Vesgo detonou as Panicats durante sua entrevista.

“Gratidão é rara nesses podcasts, não é? As Panicats só xinga. E eu acho isso um absurdo. Por exemplo, eu tô aqui porque eu sou grato por tudo.”

Aproveitando essa declaração, Surita jogou na roda : “A pessoa que vai em podcast para meter o pau, é porque tá fud!d0!”

Scarpa ainda aproveita para falar sobre o personagem Bolinha, quando chegou na parte sobre as histórias mais loucas do bastidores do Pânico. Ele e Surita comentaram sobre as reuniões que o Bolinho saia de lá, prepara tudo e chegava para gravar horas antes do elenco todo. E concluíram dizendo que o Bolinho era um dos integrantes mais competentes de todo o elenco.