Rodrigo Mussi nega affair com Luciana Gimenez

A apresentadora e o ex-BBB trocaram curtidas nas redes sociais e as fofoqueiras foram além depois que os dois postaram o registro de uma paisagem

Foi só Rodrigo Mussi e Luciana Gimenez postar a mesma paisagem na Grécia que as manas do CSI já começaram a colocar minhocas na cabeça. O ex-BBB disse que tomou um susto quando o assunto estava repercutindo na internet sobre um possível affair entre os dois.

A assessoria de Luciana Gimenez disse ao Extra a apresentadora continua solteira. “Ela apagou o registro para evitar qualquer tipo de especulação falsa ou associação. Ela passou a tarde em fotos para um veículo brasileiro. Junto a ela estava toda uma equipe de profissionais”.

Ao Gshow, Mussi também desmentiu a possibilidade de um affair com a amiga e disse que “tomou um susto” quando soube das especulações. “É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar”, reforçou.