Rodrigo Mussi não fala mais com Viih Tube e declara: “Os ciclos são assim mesmo”

O apresentador contou detalhes sobre sua relação coma apresentador após ela falar sobre a amizade dos dois

Foi só Viih Tube falar de Rodrigo Mussi no ‘Vaca Cast’ que ele soltou o verbo também. Na entrevista, a empresária disse que depois do convite do chá de sua filha eles nunca mais conversaram e não tem nenhuma relação. Rodrigo disse ao Gshow que os ciclos são assim mesmo, lançando o enigma.

“Sou muito grato a Vitória pelo que ela fez por mim num momento difícil que vivi. Cada um focou na sua vida pessoal e profissional”, explicou.

“Eu principalmente tive que aceitar e acostumar com as sequelas físicas que ficaram. Os ciclos são assim mesmo, mas o carinho por tudo isso continua”, declarou.