Rodrigo Mussi dará entrevista exclusiva para o Fantástico após acidente, de acordo com jornalista do UOL

Lucas Pasin informou que o ex-BBB dará uma exclusiva para o programa da Globo neste domingo (29)

Minha gente, se você não tem compromisso domingo à noite, agora tem! De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do UOL, Rodrigo Mussi vai dar uma entrevista exclusiva para o ‘Fantástico’ neste domingo (29). Será a primeira entrevista do ex-BBB após o acidente.

Depois da carta de Rodrigo Mussi que levou todo mundo à loucura, agora chegou a vez de ver como Rodrigo está depois do acidente que sofreu em uma avenida de São Paulo. O apresentador ficou gravemente ferido e teve que passar por diversas cirurgias.

O quadro clínico de Rodrigo foi considerado grave diversas vezes ao longo do tempo que ficou internado, e os profissionais do hospital acreditaram que sua recuperação só poderia ser explicada como um milagre para a medicina.

Rodrigo teve alta do hospital no final de abril, depois de sofrer um acidente de carro no dia 31 de março, chegando a ter uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano, uma fratura e um ferimento profundo nas pernas e uma lesão na coluna.