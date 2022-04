Últimas notícias sobre Rodrigo Mussi

Cirurgia para reverter o quadro de traumatismo craniano do ex-BBB22 terminou às 22h da noite de quinta (31)

Cirurgia de Rodrigo Mussi foi realizada às pressas após o ex-BBB22 se envolver em um acidente de carro na Marginal Pinheiros. O muso utilizava o aplicativo de corrida quando o carro colidiu com um caminhão carregado de soja, o impacto arremessou Mussi para fora do veículo.

Rodrigo estava como passageiro, e não utilizava o cinto de segurança do veículo. O motorista do veículo contou que o acidente foi causado por ele mesmo devido a uma cochilada que ele deu enquanto fazia a viagem.

De acordo com a assessoria, o ex-BBB foi arremessado do carro e sofreu traumatismo craniano, deixando Mussi em estado relativamente delicado, porém estável. Ainda na noite de ontem ele passou por uma cirurgia, que terminou às 22h para conter a hemorragia cerebral.

Foi necessário a implementação de um cateter intracraniano e as pernas de Rodrigo tiveram um fratura exposta que também foi tratada dentro do centro cirúrgico. Amigos informaram que o estado dele é estável, e que ele ficará em observação por 48h.

Ontem a Globo enviou apoio para a família de Rodrigo no hospital, de acordo com Léo Dias. Vale lembrar que Rodrigo ainda é um contratado da Globo e recentemente esteve no Lollapalooza cobrindo o evento para o Multishow.

Viih Tube, que está cuidado das redes sociais de Rodrigo pede compreensão de fãs e amigos, pois a UTI impossibilita a entrada para visitas no momento. A loira pede para continuarem em oração.