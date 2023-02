Rodrigo Mussi detona atitude de Key Alves: “Acho falta de respeito”

O ex-BBB revelou que seus favoritos para a edição, até então, são a Larissa e o Cara de Sapato.

Em entrevista para a revista ‘Quem’, o ex-BBB Rodrigo Mussi falou sobre o que está achando da 23 edição da da casa mais vigiada do Brasil, revelou quais são os seus participantes favoritos da edição e comentou sobre as polêmicas envolvendo o seu nome e o da jogadora de vôlei Key Alves, que também é uma das confinadas.

Confessando que não está acompanhando com muita fervorosidade o BBB23, Rodrigo afirma que pelo que vê na internet e pelo que seus amigos lhe contam, nesta edição do programa poucos participantes podem ser considerados plantas. Além disso, ele revela que de acordo com o que vem acompanhando os seus participantes favoritos é a Larissa e o Cara de Sapato.

“Estou acompanhando um pouco por causa do trabalho, mas meus amigos comentam, vejo muita coisa na internet… Tenho escutado falar bem de algumas pessoas lá dentro. É uma edição que as pessoas querem jogar mais, estão armando mais coisas. Pelo pouco que eu sei, gosto da Larissa. Eu me identifiquei com ela ali. O Cara de Sapato também é muito gente boa, legal e inteligente… Nesta edição não tem muitas plantas”, revelou o gato.

Em seguida, Mussi comenta sobre o desconforto que sentiu ao ser exposto por Key Alves durante o programa. Para quem não sabe, a sister já citou o nome de Rodrigo algumas vezes, revelando até que os dois chegaram a ter uma noite de sexo, antes do acidente que o ex-BBB se envolveu em 2022.

“O jogo parece que continua para mim. As pessoas na internet estão me criticando ou elogiando por causa das coisas que ela fala mais uma vez lá no Big Brother. É uma coisa minha, não gosto de falar contar detalhes do que acontece entre duas pessoas na intimidade nem para amigos. Acho falta de respeito sair falando publicamente coisas que duas pessoas fazem em um momento privado. Eu não gosto. Não é que eu seja reservado ou puritano, mas acho que tem coisas que não precisam. Não acho vantagem ou bonito falar com quem eu fiquei”, afirmou Rodrigo.

Por fim, Rodrigo fez uma análise sobre sua participação no BBB. O gato afirma que realmente estava na casa para jogar, mas confessa que após sair pode perceber que a sua “pilha” no jogo estava sendo chata.

“Passei um pouco do ponto no BBB, eu queria jogar. Um milhão e meio valia muito para mim. Depois que saí, comecei a entender que estava chato mesmo. Como alguém briga com DG e Pedro Scooby? O elenco era gente boa pra caramba. Eu estava tentando achar defeito para ver se dava jogo. O BBB me ensinou que não sou 100% aceito pelo meu jeito, que tenho que entender que as pessoas não se espelham em mim pelo meu jeito chato e que eu tinha que mudar algumas para ter mais leveza na vida. Imagina as pessoas perto de mim que não deviam me aguentar mais? Isso me fez olhar para dentro. Tinha muita coisa para ser mudada”, afirmou o ex-BBB.