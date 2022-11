Rodrigo Maia processa casal que o hostilizou em hotel na Bahia

Ex-presidente da Câmara ainda pede condenação por ser xingado de “ladrão” e “vagabundo” ao lado da esposa que também foi atacada

Minhas fofoqueiras que adoram uma fofoca do meio político vão respirar mais tranquilas depois dessa. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu para a Polícia Civil da Bahia investigar o casal que hostilizou ele e sua mulher em um resort da Bahia. O casal foi alvo de comentários de péssimo gosto e baixo nível, como “ladrão” e “vagabudo”.

O deputado recorreu à Justiça e quer que os dois sejam condenados por injúria e difamação. No pedido as agressões são classificadas como “intimidatória e agressiva, desencadeando uma onda de xingamentos generalizados”.

E se vocês pensam que tudo isso aconteceu por causa de partidos políticos vocês estão mais que certos, afinal, tudo começou por causa de um gesto de “L”, referente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Para quem não sabe, Maia declarou seu voto no político no segundo turno das eleições. Ele, que estava com sua mulher, Patrícia Vasconcelos, foi chamado de “pilantra” e “vagabundo” por uma mulher e um homem. Maia respondeu: “Besteira” e “Para com isso”.