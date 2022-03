Rodrigo sai em defesa de Paulo André e Jade Picon e diz que o casal é de verdade!

Só os Jadrés e o ex participante acreditam nisso, viu?!

O ex participante do ‘BBB22’, Rodrigo Mussi, começou essa quinta-feira, (3), afiado viu?! Ele fez um tweet nesta manhã defendendo o casal Jade Picon e Paulo André, pelas milhares de críticas que o casal recebe em virtude de acharem que Picon está com o atleta por interesse.

“Bom diaaa. Acho uma maldade falarem que o P.A e Jade ficaram por interesse. Quem estava dentro da casa já sabia do clima desde do primeiro dia, troca olhares, carinho dos dois… já sabia que iam ficar, só não sabia quando…julguem menos e apreciem esse casalzão❤️”, postou o engenheiro. Mas Rô, me perdoa pela boa intenção, mas eu também não acredito na veracidade do carinho dela por ele viu?!

Bom diaaa

Acho uma maldade falarem que o P.A e Jade ficaram por interesse.

Aliás, por falar nele, ao que tudo indica ele está comprometido com a apresentadora e ex BBB, Ana Clara Lima. E vou falar: eu super shippo, porque forma um casalzão. É Laís, você sabe que perdeu, então é bom aprender direitinho o nome do Gustavo para não trocar mais…