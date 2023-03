Em entrevista para o jornal O Globo, o ator disse que ficava chateado por ser comparado a um “super homem” quando fazia coisas que todos também faziam

Rodrigo Hilbert soltou o verbo em entrevista para o jornal O Globo. Além de falar sobre a fama, ele também deu detalhes sobre o título de “homão da [email protected]”. O ator disse que fica chateado com o título, porque diversas pessoas fazem o que ele faz e não ganham o crédito.

“É porque eu varro a casa, arrumo a louça, faço uma churrasqueira? Se você for a uma favela no Rio, vai achar um milhão de pessoas fazendo isso. Eu ficava muito chateado quando me chamavam de homão da [email protected] […] O que eu faço não é nada mais que a minha função de dividir os afazeres da casa com quem mora comigo”, disse Rodrigo.

O apresentador ainda trouxe a questão da mulher na pauta. “Não, é mulherão da [email protected] Que é a minha mulher, a minha mãe, minha avó. São as mulheres que acordam às três da manhã para pegar mais de um ônibus para ir para o trabalho e voltam para casa às dez para fazer comida para família inteira”, completou.