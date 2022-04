Rodrigo Hilbert manda avisar que é 13 e apaga tweet logo em seguida

Apresentador usou suas redes sociais para comunicar que dia 13 chega a segunda temporada de ‘Bem Juntinhos’ no GNT

Não precisa de muito para entender o recado de Rodrigo Hilbert, né? O apresentador de ‘Bem Juntinhos’ mandou avisar que dia 13 de abril, tem temporada nova do seu programa no GNT. A forma que Hilbert disse gerou abertura para discussões, o que pode ter motivado a exclusão do tweet.

O apresentador escreveu: “É 13! Anota aí, 13!”, referindo-se a data de início da nova temporada do programa, mas será que foi só isso? Alguns internautas disseram que era “propaganda política” a favor de Lula.

O tweet foi excluído e Hilbert foi na linha mais simples. “Bem Juntinhos, 2ª temporada, 13 de abril no GNT”, escreveu. No programa Hilbert divide bancada com sua esposa, Fernanda Lima, ali os dois cozinham juntos, conversam e recebem os amigos.

Bem Juntinhos, 2ª temporada

13 de Abril no @canalgnt pic.twitter.com/tqRl17T3z9 — Rodrigo Hilbert (@RodrigoHilbert) April 8, 2022

Além de lindo é sensato, afe, não dou conta não, viu?