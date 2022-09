Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima declaram apoio ao Lula

O casal, por meio do instagram, se juntou à lista de famosos que já declararam seu voto em Lula.

Cada vez estamos mais perto das eleições e diariamente estamos presenciando figuras públicas se posicionando em entrevistas e em suas redes sociais, e chegou a vez do casal mais desejado do Brasil falar a respeito.

Nesta sexta-feira, os apresentadores Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima usaram o Instagram para declararem apoio ao candidato e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por meio de um vídeo, após um beijo, o casal simulou com as mãos a letra ‘L’, que simbolicamente está sendo usada para declarar apoio ao candidato. E como, a essa altura do campeonato, toda ajuda é bem vinda, o filiado ao PT, marcou presença nos comentários da publicação do casal.