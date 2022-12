Rodrigo de Paul é eleito o jogador mais bonito da Copa do Mundo

Jogador Argentino levou a melhor na enquete de um site com 30 nomes dos jogadores que mais se destacaram na Copa

Estava ansiosa e achei que ninguém iria falar dele, Rodrigo de Paul, eleito o jogador mais bonito da Copa do Mundo. O argentino levou a melhor em uma enquete realizada pelo portal Uol e com 6,20% dos votos foi declarado o jogador mais bonito. O rapaz concorria com 30 nomes dos jogadores que mais se destacaram na competição.

Para minhas manas que já estão sedentas, eu aviso que o coração de Paul já está preenchido de amor e carinho, afinal ele namora a cantora Martina Stoessel, conhecida como Tini.

Entre o top 10, foram eleitos os brasileiros o goleiro Alisson Becker com 5,63% dos votos (segundo lugar) e o zagueiro Bremmer com 5,11% (quarto lugar).