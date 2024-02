Rodrigo Branco mostra os bastidores do prêmio ‘Lo Nuestro’ em Miami

Meu amigo, extremamente sério com os seus serviços, mais uma vez foi impecável e contou detalhes sobre o prêmio ‘Lo Nuestro’ que deu o que falar com a apresentação de Anitta. O diretor de TV e RP mostrou detalhes da premiação em seu stories e matou a curiosidade do que acontece por trás das câmeras.

“Vou mostrar para vocês como está o palco, o cenário dá direto aqui. É um ensaio geral e todos os prêmios estão ali, eles fazem o ensaio geral. Olha que legal, enquanto ensaiam, eles ficam trocando banda e bailarinos, são mais de mil pessoas trabalhando aqui”, disse.

O muso ainda conta que estavam com operadores sem funcionamento e tudo estava um caos nos EUA. O 36º Prêmio Lo Nuestro foi realizado no Kaseya Center em Miami, ontem (22) de fevereiro de 2024, para reconhecer a música de língua espanhola mais popular de 2023.

Conhecido nos bastidores do mundo televisivo, Rodrigo Branco fez carreira dirigindo o programa de Márcia Goldschmidt e ajudou a implantar atrações como o “Muito Mais”, com Adriane Galisteu, e o “Tá na Tela”, com Luiz Bacci, ambos malfadados e encerrados meses após a estreia. Fora da Band, o diretor mudou-se para os Estados Unidos e passou a ciceronear famosos em passeios pela Disney. O famoso já foi citado diversas vezes como um dos possíveis participantes da Fazenda, mas não chegou a ir para o reality.