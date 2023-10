Rodrigo Branco é anfitrião de Ana Castela em Orlando

O empresário contou detalhe sobre a ida da sertaneja para Orlando e a sua recepção nos Estados Unidos

O diretor de televisão, RP e empresário, recebeu a maior revelação do Brasil na música sertaneja em Orlando, nos Estados Unidos. Sim, ela mesma, Ana Castela está em viagem com um dos mais queridos das estrelas quando o assunto é viagem internacional rumo a terra do Mickey.

“Olha quem está pela primeira vez em Orlando: @anacastelacantora ! Já pode voltar com a família toda sempre 💙 Tmj @marcosmioto”, escreveu ele na legenda do post.

O carrossel de fotos mostram os dois curtindo o dia na Universal e ele ainda agradece a parceria de aluguel de casas na cidade.