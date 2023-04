Rodrigo Bocardi se irrita e devolve xingamento ao vivo: “Vai você!”

Jornalista do ‘Bom dia SP’ não pensou duas vezes ao devolver o xingamento quando cobria o movimento do metrô de São Paulo

Eita! Rodrigo Bocardi perdeu a linha na apresentação do ‘Bom Dias SP’ desta quinta (27). O jornalista estava cobrindo o movimento do metrô de São Paulo quando recebeu xingamento de um dos usuários do metrô. O jornalista recebeu um “vai tomar no c*” e não deixou de responder à altura.

“Meu Deus, gente, sobe o som que eu quero ouvir essa história. Vai você também, não temos nada a ver com isso”, disse ele.

O jornalista diz que não tem nada a ver com a raiva das pessoas do metrô e ainda pede para subir o som da reportagem que está acontecendo em tempo real. “A raiva vai tomando conta de todos”, finalizou.