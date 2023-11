Rodrigo Bocardi aparece com terno rasgado ao vivo e vira chacota

O jornalista do ‘Bom Dia São Paulo’ apareceu com o terno rasgado na altura do cotovelo e não deixou de ser zombado diante do fato

Rodrigo Bocardi não passou despercebido pelas minhas manas que assistem atentas ao jornal da manhã de São Paulo. As minhas amigas me ligaram para contar que o jornalista apareceu com o terno rasgado ao vivo. O assunto não rodou só na boca das fofoqueiras não, porque o assunto virou motivo de piada nos bastidores da emissora. “Esfarrapado, misericórdia. Tira isso. Nós estamos passando vergonha”, soltou Sabina Simonato. “Já vi mensagens aqui dizendo que eu ganhei luz com essa gravata verde. Realmente ficou melhor, você tem razão. Só que aconteceu uma coisa… Não era a gravata que a gente precisava trocar”, contou ele. Bocardi ainda mostrou o rasgo no terno e caiu na gargalhada: “Teve internauta que conseguiu ver isso enquanto você arrumava a gravata. Você é um cara elegante, isso não foi uma costura que abriu. Isso aí você passou num prego. É difícil, né?”, comentou Ananda Apple.