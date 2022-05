Viih Tube se declara para o amigo Rodrigo Mussi e Rodolffo faz comentário péssimo: “Não vai acabar com o menino”

O sertanejo foi meio desnecessário no comentário da foto da influenciadora, viu?

A oportunidade de se calar é perdida por muita gente, mas no caso do Rodolffo, da dupla com Israel, ele perdeu feio a oportunidade viu? Nessa segunda-feira, (30), Viih Tube postou uma foto com Rodrigo Mussi, que está se recuperando do acidente em sua casa, e o cantor fez um comentário que não precisava…

Na legenda, Viih escreveu: “Hoje faz 2 meses do seu acidente. Como você é forte, Rô. Sua sede por viver, sua força que não sei de onde vinha pra lutar! Às vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e lições da vida. Me ensinava e me distraia! Obrigada por hoje fazer parte da minha família, tanto você como seus irmãos, nós sabemos o que isso significa pra gente. Obrigada por confiar em mim. Hoje, posso dizer que sei como é ter um irmão mais velho! Agora é focar na recuperação em casa (…) Sim, você é um milagre @rodrigo.mussi”.

Rodolffo, por sua vez, não entendeu muito que homem e mulher podem ser amigos, ainda mais na situação que o ex-BBB se encontra após um acidente grave, e comentou: “Viih, não vai acabar com o menino. Deixa ele recuperar hein?” e com emojis de risos e capetinha. Sinceramente? Nota dó!

O sertanejo foi bem criticado na web e o comentário não se encontra mais no perfil da influenciadora. Ou seja, ou ele apagou ou foi a própria. E na verdade, nem era para ter comentado isso né?

No dia q Rodolffo entender q nem todo tipo de brincadeira pode ser feita, e tem momentos que n cabe brincadeiras, a cabeça dele explode — Tati nem namorada, nem ficante (@Tatieliii1) May 30, 2022

o comentário do rodolffo na foto que a viih tube postou com o rodrigo é simplesmente péssimo e sem noção — m. (@searomlw) May 30, 2022