Robinho cumprirá pena por estupro no Brasil por nove anos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Robinho, condenado por estupro na Itália, deverá cumprir sua pena no Brasil. A decisão foi baseada no voto do relator do caso, o ministro Francisco Falcão, que foi apoiado por oito ministros, com apenas dois votos divergentes.

A corte, composta por 15 ministros, também ordenou a imediata prisão de Robinho, decisão que deve ser executada pela Justiça Federal de Santos, cidade onde o ex-jogador reside.

A defesa recorreu para evitar a prisão imediata, aguardando o julgamento do recurso em liberdade. Vale lembrar que em dezembro de 2020, Robinho recebeu uma sentença de nove anos de prisão por um caso de violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013, que teria ocorrido em uma boate em Milão.