Roberto Irineu Marinho compra super iate de R$ 1 Bilhão

Prepare-se para mais um capítulo do luxo sem limites! Roberto Irineu Marinho, poderoso acionista da Globo e nome de peso no império midiático nacional, acaba de causar alvoroço com sua nova aquisição bilionária: o Feadship Project 827, um verdadeiro colosso dos mares avaliado em absurdos US$ 180 milhões – ou seja, nada menos que R$ 1,02 bilhão, segundo a cotação desta segunda-feira (12), revelada pelo “SuperYacht News”.

Essa preciosidade flutuante, saída dos estaleiros holandeses da renomada Feadship, é uma maravilha tecnológica. Com propulsão híbrida, operação silenciosa e um design de tirar o fôlego, o superiate é tão moderno que parece saído diretamente de um filme de James Bond.

E não pense que é o primeiro mimo náutico do empresário. Nada disso! Roberto já é dono do luxuosíssimo Stella M, outro gigante holandês com 72,85 metros de puro glamour, avaliado em “modestos” US$ 85 milhões – o que dá cerca de R$ 481,95 milhões. Um trocadinho para quem pode, né?

O Stella M é puro requinte: interiores assinados pela badalada Reymond Langton Design, com spa, sauna, academia, beach club e até uma suíte master com varanda privativa. É luxo que não acaba mais!

Mas voltemos ao novo xodó de Marinho. Com mais de 70 metros de comprimento, o Project 827 tem um visual escultural desenhado pelo sofisticado Studio De Voogt. Linhas elegantes, vidros que vão do chão ao teto e cinco andares de puro conforto fazem da embarcação uma mansão flutuante. “Equilíbrio e calma” são as palavras de ordem, mas a ostentação é clara!

O iate é equipado com um sistema diesel-elétrico de última geração, que promete navegação silenciosa, limpa e ultraeficiente – a cereja tecnológica que coloca a Feadship como referência absoluta em inovação desde o lançamento do Savannah, em 2015.

No interior? Um verdadeiro refúgio de bem-estar! As acomodações principais ficam no convés principal, com janelas gigantescas e pé-direito alto. São quatro cabines e duas suítes VIP que podem até se unir e formar uma suíte master colossal. Sem falar no spa exclusivo, que fica a poucos passos da plataforma de mergulho.

Fontes próximas afirmam que as movimentações de Roberto no mundo náutico acompanham o bom momento de seus negócios: ele segue firme na reestruturação da Globo e investe pesado em inovação tecnológica e eficiência operacional.

É, meus amores, enquanto uns mal conseguem pagar o IPVA, outros estão ancorando bilhões nos mares da Europa…