Roberto Carlos se emociona ao falar pela primeira vez sobre Carminha

O cantor perdeu sua ex-funcionária e amiga e não deixou de fazer uma homenagem emocionante para sua confidente

Roberto Carlos perdeu uma de suas melhores amigas que também era sua funcionária, Carminha. O cantor usou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre a amiga depois de sua morte por Alzheimer. O cantor se despediu publicamente dela e relembrou diversos momentos que viveu ao seu lado.

“Tudo o que eu possa falar de maravilhoso sobre Carminha não será suficiente diante do que ela é e será sempre. Ela não tinha limites para fazer o melhor para mim. Me protegendo, me defendendo, me ajudando em tudo independente de hora, dia e lugar. Ela estava sempre comigo. Meu anjo da guarda durante todos esses anos. Carminha, meu anjinho da guarda, te amo e vou te amar e te agradecer sempre por tanta dedicação e tanto amor. Que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém!”, disse ele.

Carminha trabalhou cerca de 40 anos para o artista e chegou a conhecer sua mãe, Laura Braga, com quem tinha muito afeto e a mãe de Roberto sempre disse gostar muito dela.