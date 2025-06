Roberta Rodrigues compra briga milionária com a Globo por racismo: “Vou lutar pelos meus direitos até o fim!”

Ela não tem medo de polêmica! A atriz Roberta Rodrigues, conhecida do grande público desde os tempos de Cidade de Deus e de novelas como Salve Jorge, resolveu bater de frente com a toda-poderosa TV Globo e a briga promete ser longa e histórica!

Em entrevista ao portal LeoDias, Roberta contou detalhes da ação judicial que move contra a emissora, após denunciar episódios de racismo nos bastidores de Nos Tempos do Imperador. A atriz já ganhou o processo e garantiu uma indenização de R$ 500 mil, mas a Globo ainda não teria pago o valor. Indignada, ela decidiu recorrer pedindo R$ 10 milhões! Isso mesmo: dez milhões!

“Ganhei o processo já, mas recorri do valor. E pedi para que o processo não corra em sigilo, para que outras pessoas também possam usar o meu caso como precedente”, disparou Roberta, mostrando que não quer apenas a indenização, mas também fazer história na Justiça do Trabalho.

Vanubia – Salve Jorge

A atriz disse que sua luta é ainda maior porque, segundo ela, não existiam processos parecidos para servir de base. “No meu caso, eu não tinha nenhum para acoplar no meu. Quero que ele sirva para que as pessoas entendam que vale a pena lutar pelos seus direitos”, afirmou.

Roberta também revelou que a Globo tentou acordo, mas as conversas travaram: “Ganhei o teto máximo do Ministério do Trabalho e recorri do valor. Mesmo assim, a Globo não pagou os 500 mil. Por isso que estou batalhando. Vamos para os 10 milhões!”, garantiu, sem medo de enfrentar a emissora que a revelou.

Mas não parou por aí! Roberta aproveitou para falar de racismo de forma geral e citou o caso do craque Vinícius Júnior, vítima de ataques racistas no futebol europeu: “O racismo tá cada dia mais forte. A gente vê no futebol com o Vini Júnior… Quero que as empresas entendam que isso não pode acontecer”, desabafou.

Berenice – Cidade de Deus

No fim, a atriz mandou um recado direto para as corporações: “Toda empresa diz que não é racista, mas tem que olhar para dentro e agir de verdade. Não adianta só o discurso bonito”, cutucou.

Que climão nos bastidores! A novela dessa briga promete muitos capítulos pela frente e Roberta já avisou: não vai desistir tão cedo.