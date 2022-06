“Machistas de merda querem que ela seja enterrada num buraco”, dispara Roberta Miranda sobre polêmica de Zé Neto com Anitta

Team Anitta? A sertaneja declarou seu apoio a funkeira em entrevista para o Splash, do UOL

Sertanejo está fechado com Anitta, pelo menos as mulheres mais sensatas eu já vejo que escolheram seu lado nessa briga que está longe de acabar. Em entrevista para o site Splash, do UOL, Roberta Miranda escolheu seu lado na treta de Zé Neto com Anitta e não abaixou para a classe, ficou do lado da carioca e apoiou sua carreira.

“Vou estar sempre de mãos dadas com ela. Por que criticar Anitta? O corpo é dela, a vida é dela, ela faz tatuagem onde ela quiser”, disse Roberta sincera.

E não parou por aí, a cantora ainda completou enchendo a bola de Anitta. “A inveja é que hoje ela é uma excelente marqueteira. Alguns machistas de merda querem que ela seja enterrada num buraco, mas ela sempre se recupera. Uma mulher de sucesso incomoda os homens, eles ficam acuados”, completou a serttaneja.

A gente já sabe que o sertanejo tenta enterrar a carreira de Anitta não é de hoje, mas precisávamos de uma voz feminina que abrisse o olho da mídia e da indústria para o que sempre aconteceu. Com o apoio de Roberta, declaro que Anitta wins! Alocaaa.